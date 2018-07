Em retorno, Serena Williams vence e avança em Miami

Serena estava afastada do tênis por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas logo em seu retorno mostrou consistência e conseguiu uma vitória tranquila. Na próxima rodada do torneio, a norte-americana, cabeça de chave número 10, enfrentará a italiana Roberta Vinci, que passou pela búlgara Tsvetana Pironkova em dois sets: 7/5 e 6/1.

Outra veterana que venceu nesta segunda rodada foi a belga Kim Clijsters. Número 37 do mundo, a tricampeã do US Open desbancou a alemã Julia Goerges, cabeça de chave número 14, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Clijsters também está retornando de dois meses afastada por uma lesão no tornozelo. Na estreia, ela havia passado pela australiana Jarmila Gajdosova e na próxima rodada enfrentará sua compatriota Yanina Wickmayer, que passou por Marina Erakovic, da Nova Zelândia.

Cabeças de chave número 12 e 17, respectivamente, a alemã Sabine Lisicki e a chinesa Shuai Peng avançaram nesta quinta-feira. Lisicki passou pela sueca Sofia Ardidsson por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), enquanto Peng atropelou a francesa Stephanie Foretz Gacon, também em 2 a 0 (6/1 e 6/2).

A surpresa da rodada ficou por conta da sérvia Jelena Jankovic, número 15 do mundo, que foi facilmente batida pela alemã Mona Barthel em dois sets: 6/0 e 6/3. A espanhola Anabel Medina Garrigues, cabeça de chave 25, também foi derrotada, pela sul-africana Chanelle Scheepers, por 2 a 1: 1/6, 6/4 e 6/0.