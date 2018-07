Em revanche, Nadal bate Fognini e avança à semifinal em Barcelona

Em clima de revanche, o espanhol Rafael Nadal devolveu ao italiano Fabio Fognini a derrota sofrida no Torneio de Barcelona, no ano passado. Nesta sexta-feira, o tenista da casa levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1), e garantiu seu lugar na semifinal da competição de nível ATP 500.

Buscando vaga em sua nona final em Barcelona, Nadal terá pela frente neste sábado o vencedor do confronto entre o russo Andrey Kuznetsov e o alemão Philipp Kohlschreiber. Eles se enfrentam ainda nesta sexta. O 10º duelo entre Nadal e Fognini no circuito profissional foi marcado por dois momentos bem distintos. No primeiro set, o espanhol teve início fulminante e abriu 4/0, após emplacar duas quebras de saque. O italiano devolveu uma delas, mas a reação não passou disso.

O segundo set parecia seguir pelo caminho, quando Nadal abriu 2/0. Contudo, Fognini reagiu. Desta vez, de forma contundente. Ele devolveu a quebra, impôs outra em seguida e abriu 5/4, sacando para empatar o jogo.

Foi aí que Nadal deu mais uma demonstração de que, aos poucos, está recuperando a velha garra dentro de quadra. O tenista da casa, dono de oito títulos neste mesmo saibro de Barcelona, reverteu a vantagem e levou o set para o tie-break, quando foi soberano, cedendo apenas um ponto ao rival. Nadal fechou o jogo após 1h49min. A outra semifinal em Barcelona já está definida. O japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave, vai duelar com o francês Benoit Paire, sexto pré-classificado.