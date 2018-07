Em revanche contra romeno, Melo fatura título nas duplas em Cincinnati

Em jogo duríssimo, sem uma quebra de saque sequer, Marcelo Melo e Ivan Dodig superaram neste domingo o romeno Horia Tecau e o holandês Jean-Julien Roger por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 10/6, e se sagraram campeões do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

O triunfo teve sabor de vingança para Melo porque o brasileiro foi eliminado justamente por Tecau, e seu parceiro Florin Mergea, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, há exatos doze dias. Melo e Bruno Soares se despediram da competição na fase de quartas de final no Centro Olímpico de Tênis - os romenos acabaram com a prata no Rio.

De volta ao circuito após a decepção, Melo retomou a parceria com Dodig e logo no primeiro torneio voltaram a ser campeões. Trata-se do segundo título seguido de Masters 1000 da dupla. Foi o 21º título da carreira de Melo no circuito profissional, o segundo na temporada 2016.

Com o resultado em Cincinnati, Melo e Dodig devem subir do quinto para o quarto lugar no ranking da temporada, aproximando-se da parceria número três da lista, formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo escocês Jamie Murray. No ranking individual, Melo, atual número três, deve ficar mais perto do segundo colocado, o francês Pierre-Hugues Herbert.

Melo/Dodig e Tecau/Roger fizeram neste domingo um duelo equilibrado desde o início. Com saques potentes, sustentaram seus serviços ao longo dos três sets, sem registrar sequer uma quebra em toda a partida. Assim, precisaram decidir as duas primeiras parciais no tie-break.

Os números eram semelhantes até nas estatísticas. A dupla do brasileiro cravou sete aces, contra seis dos rivais. Cada parceria marcou quatro duplas faltas. Teve empate no aproveitamento dos pontos com o primeiro serviço: 80%. Mas, no match tie-break, Melo e Dodig abriram quatro pontos com facilidade e foram soberanos para confirmar o título, após 1h53min de partida.