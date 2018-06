Em revanche, Pouille supera russo e vai às quartas em Dubai

Apenas três dias após ser derrotado pelo russo Karen Khachanov na final do Torneio de Marselha, o francês Lucas Pouille voltou a enfrentar o rival nesta quarta-feira. E não desperdiçou a oportunidade de devolver a derrota sofrido no domingo, diante de sua torcida. Em Dubai, o tenista da França bateu Khachanov pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Com a vitória, o segundo cabeça de chave avançou às quartas de final da competição disputada nos Emirados Árabes Unidos, de nível ATP 500. Seu próximo adversário será o japonês Yuichi Sugita, oitavo cabeça de chave, que derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 7/6 (7/4) e 6/4.

Atual número 15 do mundo, Pouille se tornou o principal favorito ao título na terça em razão da queda precoce do búlgaro Grigor Dimitrov, que era o primeiro cabeça de chave em Dubai. O favorito fora eliminado pelo tunisiano Malek Jaziri, que venceu mais uma nesta quarta. Ele superou o holandês Robin Haase em dois tie-breaks: 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).

Outro candidato ao título, o espanhol Roberto Bautista Agut despachou o francês Pierre-Hugues Herbert por 6/4, 6/7 (2/7) e 6/1. Terceiro cabeça de chave, o tenista da Espanha vai encarar agora o croata Borna Coric, que avançou na chave ao vencer o francês Benoit Paire por 6/1 e 6/4.

Em outros jogos desta quarta, o alemão Philipp Kohlschreiber, sexto cabeça de chave, se despediu da competição ao ser batido pelo grego Stefanos Tsitsipas por 4/6, 6/3 e 6/4. Tsitsipas será o próximo adversário de Jaziri, o algoz de Dimitrov na terça-feira.

A outra partida das quartas de final terá o sérvio Filip Krajinovic, sétimo cabeça de chave, e o russo Evgeny Donskoy. Krajinovic avançou ao derrotar o cipriota Marcos Baghdatis por 7/6 (7/2) e 6/4. Donskoy, por sua vez, eliminou o bósnio Damir Dzumhur, quarto pré-classificado, por duplo 6/1.