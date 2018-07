Em São Paulo, Brasil Open confirma Verdasco para 2012

Verdasco, de 28 anos, participará do torneio pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2005, quando foi eliminado nas oitavas de final. "Um dos motivos porque vou jogar em São Paulo é porque adoro o Brasil. É impossível não encontrar incentivos em um país com tantos contrastes e com uma gente tão carinhosa e amável", declarou o dono de cinco títulos de nível ATP (Barcelona, San Jose, New Haven, Umag e Valência).

O espanhol decidiu jogar o Brasil Open desta vez por conta da mudança do piso. O torneio, disputado na Costa do Sauipe por 11 anos, será transferido em 2012 para o saibro indoor (quadra coberta) do Ibirapuera, na capital paulista. "Jogar em São Paulo, no saibro indoor, é uma novidade para mim. As condições de São Paulo são muito parecidas com a minha cidade, Madri, e não devo ter problemas de adaptação", comentou.

A confirmação de Verdasco cumpre em parte o objetivo dos organizadores do torneio, que pretendiam atrair tenistas de renome a partir da mudança da sede da Bahia para São Paulo. O torneio, de nível ATP 250, espera contar ainda com jogadores Top 10 para sua primeira edição na capital paulista.