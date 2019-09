Em semana com poucas mudanças no ranking, Tsonga volta a subir com título em casa

Em uma semana com poucas alterações no ranking da ATP por conta da realização de torneios menores e da participação dos melhores tenistas da atualidade na Laver Cup, o francês Jo-Wilfried Tsonga é quem mais se destacou na atualização da lista divulgada nesta segunda-feira. Campeão do ATP 250 de Metz, em casa, ele conseguiu uma grande recuperação com a conquista do 18.º título da carreira profissional, ganhou 22 colocações e agora aparece de volta entre os 50 melhores na 39.ª posição.

Outro destaque foi o bielo-russo Egor Gerasimov, que subiu uma colocação a menos com as semifinais no ATP 250 de São Petersburgo, perdendo apenas para o embaladíssimo local Daniil Medvedev, que acabou sendo campeão. Com os 21 lugares que galgou, o tenista de 26 anos entrou para o Top 100 pela primeira vez na carreira, ocupando agora o 98.º posto.

Mesmo com o título em casa, Medvedev segue na quarta colocação do ranking. Ele está atrás somente dos três maiores tenistas na atualidade - o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. Estes dois últimos lideraram o Time Europa na vitória sobre o Time Mundo na Laver Cup, que foi disputada em Genebra, na Suíça.

Entre os brasileiros, quem vive um bom momento é o gaúcho Orlando Luz, que vem subindo constantemente no ranking nas últimas semanas. Nesta segunda-feira ele viu serem computados os pontos do título no Future de Sevilha, na Espanha, e disparou 33 posições, assumindo a 322.ª colocação, a melhor da carreira.

O gaúcho de 21 anos já é o quinto melhor do Brasil no ranking e tem boas perspectivas de brigar pelo quarto posto, que atualmente é do paulista Thomaz Bellucci (313.º do mundo). Acima deles estão o cearense Thiago Monteiro (108.º lugar), o mineiro João Menezes (204.º) e o paulista Rogério Silva (221.º).

FEMININO

Entre as mulheres, o destaque da atualização desta semana no ranking da WTA é a norte-americana Sofia Kenin. Campeã do Torneio de Guangzhou, na China, subiu três posições e está no 17.º lugar - o melhor posto de sua carreira profissional.

Além de Kenin, outras duas tenistas do Top 20 ganharam três colocações cada. Ex-número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber vem mostrando recuperação no circuito e assumiu a 12.ª posição, uma à frente da norte-americana Madison Keys, a outra que mais subiu no ranking nesta semana.

O Brasil perdeu a sua representante no Top 100. Suspensa provisoriamente por doping, a paulista Beatriz Haddad Maia caiu duas posições e agora está em 101.º lugar.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.865 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.225

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130

4.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.305

5.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.415

6.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.095

7.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.420

8.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.330

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.810

10.º - Roberto Bautista (ESP) - 2.530

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.475

12.º - Gaël Monfils (FRA) - 2.330

13.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.270

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.130

15.º - David Goffin (BEL) - 2.055

16.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.995

17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.895

18.º - Kevin Anderson (AFS) - 1.870

19.º - John Isner (EUA) - 1.805

20.º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 1.725

108.º - Thiago Monteiro (BRA) - 528

204.º - João Menezes (BRA) - 241

221.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 216

313.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 129

322.º - Orlando Luz (BRA) - 125

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.446 pontos

2.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.125

3.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.160

4.ª - Naomi Osaka (JAP) - 5.011

5.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.835

6.ª - Simona Halep (ROM) - 4.803

7.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.326

8.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.225

9.ª - Serena Williams (EUA) - 3.935

10.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.738

11.ª - Johanna Konta (GBR) - 3.073

12.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.835

13.ª - Madison Keys (EUA) - 2.827

14.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 2.785

15.ª - Sloane Stephens (EUA) - 2.769

16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.668

17.ª - Sofia Kenin (EUA) - 2.630

18.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.597

19.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.517

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.500

101.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 609

226.ª - Gabriela Cé (BRA) - 260

358.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 134