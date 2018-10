Em semana de mudanças no ranking, Wozniacki perde segundo lugar para Kerber

Na semana em que tem início a disputa do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cingapura - com exceção da romena Simona Halep -, várias alterações foram registradas nos primeiros lugares do ranking feminino.

Mesmo sem jogar, por causa de uma lesão, Halep mantém com sobra o primeiro lugar na lista, com 6.921 pontos. Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki perdeu 1.400 pontos e caiu do segundo para o terceiro lugar. A alemã Angelique Kerber assumiu a vice-liderança no ranking.

A checa Petra Kvitova ganhou duas posições e agora ocupa a quinta colocação, enquanto que a sua compatriota Karolina Pliskova aparece em oitavo, após perder três lugares.

A derrota nas oitavas de final do Torneio de Luxemburgo fez a espanhola Garbiñe Muguruza cair quatro posições e aparecer apenas na 17.ª colocação. Já a veterana norte-americana Venus Williams despencou 18 lugares e se coloca nesta semana como número 40 do ranking.

Ainda em queda no ranking, a brasileira Beatriz Haddad Maia, de 22 anos, perdeu 19 posições nesta semana e agora aparece na 232.ª colocação.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 6.921 pontos

2.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.375

3.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.086

4.ª - Naomi Osaka (JAP) - 4.740

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.255

6.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.943

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.850

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.840

9.ª - Kiki Bertens (HOL) - 3.710

10.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.315

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.185

12.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.145

13.ª - Elise Mertens (BEL) - 3.065

14.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.995

15.ª - Serena Williams (EUA) - 2.976

16.ª - Madison Keys (EUA) - 2.817

17.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.725

18.ª - Caroline Garcia (FRA) - 2.600

19.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.420

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.375

232.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 246