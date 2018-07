Em semana sem torneios da WTA, Muguruza passa Halep e assume 3ª posição do ranking

Com a disputa da Olimpíada do Rio, a semana de 8 a 14 de agosto não teve torneios da WTA sendo disputados, mas isso não impediu que houvessem mudanças no ranking, e no Top 10. A espanhola Garbiñe Muguruza ultrapassou a romena Simona Halep e voltou a ocupar a terceira colocação da lista.

O torneio de tênis dos Jogos Olímpicos não conta pontos para o ranking, o que na teoria diminuiria a chance de alterações. Só que nesta mesma semana em 2015, Halep chegou à final do Torneio de Toronto. Com a impossibilidade de defender os pontos conquistados no ano passado, perdeu 584 pontos e chegou a 5.386, o que permitiu a ultrapassagem de Muguruza, que se manteve com 5.481.

Esta foi a principal mudança no ranking. A norte-americana Serena Williams segue na liderança, mesmo perdendo 350 pontos. Ela agora tem 7.950 pontos, com vantagem ainda confortável para a segunda colocada, a alemã Angelique Kerber, que tem 6.375.

A atualização ainda trouxe algumas outras alterações no Top 20. A australiana Samantha Stosur, a checa Karolina Pliskova, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a ucraniana Elina Svitolina e a checa Barbora Strycova ganharam uma posição e ocupam da 16.ª à 20.ª colocação, respectivamente. Isso porque a suíça Belinda Bencic, campeã em Toronto no ano passado, perdeu 903 pontos e caiu 11 posições, agora na 27.ª.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira, principal tenista do País, saltou duas posições e é a 137.ª, com 423 pontos. Paula Gonçalves também subiu e passou de 162.ª a 158.ª, com 350 pontos.

CONFIRA O RANKING:

1ª - Serena Williams (EUA), 7.950 pontos

2ª - Angelique Kerber (ALE), 6.375

3ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.481

4ª - Simona Halep (ROM), 5.386

5ª - Agnieszka Radwanska (POL), 5.250

6ª - Venus Williams (EUA), 4.010

7ª - Victoria Azarenka (BLR), 3.656

8ª - Roberta Vinci (ITA), 3.440

9ª - Madison Keys (EUA), 3.401

10ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.060

11ª - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.055

12ª - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.010

13ª - Johanna Konta (GBR), 2.940

14ª - Petra Kvitova (RCH), 2.920

15ª - Timea Bacsinszky (SUI), 2.609

16ª - Samantha Stosur (AUS), 2.370

17ª - Karolina Pliskova (RCH), 2.340

18ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.280

19ª - Elina Svitolina (UCR), 2.146

20ª - Barbora Strycova (RCH), 2.005

137ª - Teliana Pereira (BRA), 423

158ª - Paula Gonçalves (BRA), 350