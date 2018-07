Em seu retorno a Wimbledon, Serena Williams sofre, mas vence holandesa

A norte-americana Serena Williams venceu nesta segunda-feira a holandesa Arantxa Rus por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em sua estreia no Torneio de Wimbledon. O duelo marcou seu retorno ao Grand Slam de Londres, após ter ficado de fora no ano passado por conta do nascimento de sua filha.

Cabeça de chave de número 25 no torneio, Serena encontrou certa resistência no início, mas depois impôs seu ritmo de jogou e eliminou a adversária, atual 105 do mundo, de 27 anos. Na segunda rodada ela enfrentará a vencedora do duelo entre a checa Tereza Smitkova e a búlgara Viktoriya Tomova.

"Estou contente por passar, mas sinto que não joguei o melhor que posso, ainda não estou no meu melhor nível", disse a tenista que já ergueu o troféu de Wimbledon por sete vezes e busca o 24º título de Grand Slam, feito que igualaria o recorde da australiana Margaret Court. Por conta dessa histórico é que Serena foi colocada como cabeça de chave, pois atualmente ocupa o posto de 181 do mundo.

Também nesta segunda-feira a holandesa Kiki Berten, cabeça de chave número 20, derrotou a checa Barbora Stefkova por 6/3 e 6/2. Na próxima fase ela terá pela frente a russa Anna Blinkova, que eliminou a chinesa Yafan Wang por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

A italiana Camila Giorgi, 21ª favorita em Wimbledon, bateu a romena Anastasija Sevastova por 6/1, 2/6 e 6/4. Na segunda rodada ela enfrentará a norte-americana Madison Brengle, que derrotou a sérvia Aleksandra Krunic por 2/6, 6/3, 6/3.

Ainda pela rodada de estreia, a britânica Katie Swan eliminou a romena Irina Begu por duplo 6/2. A sueca Rebecca Peterson bateu a eslovaca Viktoria Kuzmova por 7/6 (7/3), 7/6 (9/7). E a russa Ekaterina Makarova despachou a croata Petra Martic por 7/6 (7/0), 2/6, 6/3.