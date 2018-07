Em sua volta, Sharapova cai na estreia em Cincinnati

CINCINNATI - Depois de ter ficado de fora do Torneio de Toronto, no Canadá, na semana passada, por causa de dores no quadril causadas por várias quedas na partida em que foi eliminada na segunda rodada de Wimbledon, em julho, a russa Maria Sharapova parece ainda não estar na melhor forma física. Nesta terça-feira, em sua volta ao circuito profissional, foi eliminada em sua estreia no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, pela local Sloane Stephens por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/3.

A partida contra a revelação norte-americana, atual número 17 do mundo, foi válido já pela segunda rodada, pois Sharapova entrou como "bye" na primeira. A precoce eliminação atrapalha os planos da terceira colocada do ranking da WTA de adquirir ritmo de jogo para a disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, que começa no próximo dia 26.

Classificada às oitavas de final, Sloane Stephens agora espera a sua adversária. Nesta terça, a sérvia Jelena Jankovic, cabeça de chave número 14, bateu a alemã Sabine Lisicki, vice-campeã de Wimbledon, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/2 - e enfrentará a russa Ekaterina Makarova, que ganhou da também alemã Annika Beck por 6/3 e 6/2. Quem vencer nesta quarta jogará contra a norte-americana.

Ainda nesta terça, a dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve trabalho na estreia ao derrotar a chinesa Peng Shuai com um duplo 6/1. Agora jogará contra a romena Monica Niculescu, que entrou como "lucky-loser" no lugar da compatriota Sorana Cirstea, vice-campeã em Toronto, e derrotou a belga Yanina Wickmayer por 6/1 e 6/2.

Duas cabeças de chave foram eliminadas. A belga Kirsten Flipkens (13) caiu de virada diante da russa Elena Vesnina por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/1 e 6/3. Também em três sets - parciais de 2/6, 7/6 (10/8) e 6/4 -, a francesa Alize Cornet passou pela sérvio Ana Ivanovic, 15.ª pré-classificada.

Também avançaram à segunda rodada a eslovaca Magdalena Rybarikova, a norte-americana Jamie Hampton, a eslovena Polona Hercog e a alemã Andrea Petkovic.