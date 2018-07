Em Sydney, Teliana Pereira volta a cair na estreia de um qualifying

Uma semana depois de cair na primeira rodada do qualifying em Brisbane, a brasileira Teliana Pereira voltou a ser eliminada, nesta sexta-feira, na mesma fase no Torneio de Sydney. A tenista número 1 do Brasil desta vez foi derrotada pela britânica Johanna Konta, atual 146º do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Assim, Teliana segue sem vencer neste início de temporada do circuito profissional feminino e não vem conseguindo ganhar embalo para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 19, em Melbourne.

Hoje na 110ª colocação da WTA, a brasileira não conseguiu ameaçar o saque de sua adversária no primeiro set e viu a britânica converter dois break points para assegurar a vantagem inicial de 6/2. Já na segunda parcial, Teliana chegou a quebrar o serviço da rival por uma vez, mas sofreu três quebras e assim caiu por 6/3, após uma hora e 21 minutos de confronto.

Mais uma vez eliminada em uma estreia de qualifying, Teliana ainda não sabe se entrará direto na chave principal do Aberto da Austrália. Para isso, ela aguarda desistências de algumas tenistas. Caso isso não ocorra, ela terá de disputar o torneio qualificatório em Melbourne.