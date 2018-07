Em Taiwan, Venus Williams fará a 79ª final da carreira

Ex-líder do ranking mundial e ainda competitiva no circuito profissional no alto dos seus 35 anos de idade, a veterana Venus Williams jogará neste domingo a sua 79ª decisão na carreira. A tenista norte-americana assegurou classificação à final do Torneio de Taiwan ao bater neste sábado a casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Nesta sua 79ª final, a atual 12ª colocada do ranking mundial buscará o seu 49º título. Para isso, terá de bater na decisão a japonesa Misaki Doi, 61ª do mundo, que na outra semifinal arrasou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/0 e 6/2, em apenas 54 minutos.

Irmã mais velha de Serena Williams, a líder do ranking mundial, Venus enfrentará Doi pela primeira vez no circuito profissional. Para tornar possível este confronto inédito em Taiwan, Venus precisou de 1h42min em quadra para confirmar o seu favoritismo. Ela chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes por Putintseva, mas converteu cinco de oito break points para confirmar o seu triunfo diante da 64ª colocada do ranking da WTA.

SÃO PETERSBURGO

Outra decisão definida neste sábado foi a do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. A jovem suíça Belinda Bencic, de apenas 18 anos e atual 11ª tenista do mundo, se garantiu na decisão ao superar a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O triunfo de Bencic garantiu a sua entrada no Top 10 do ranking da WTA, que será atualizado na próxima segunda-feira. Antes disso, ela terá pela frente na decisão deste domingo a italiana Roberta Vinci, de 32 anos e 16ª tenista do mundo, que na outra semifinal na Rússia superou a sérvia Ana Ivanovic, ex-líder do ranking, com parciais de 7/5 e 6/4.