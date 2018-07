Em Viena, André Sá conquista 200ª vitória em duplas

Dono de sete títulos no circuito profissional, todos em duplas, Sá tem agora no retrospecto geral 200 vitórias e 204 derrotas. Entre os principais torneios, o brasileiro tem uma semifinal em Wimbledon, em 2007. Em Viena, Sá e Jamie Murray vão enfrentar os austríacos Martin Fischer e Philipp Oswald nas quartas de final.

Na chave de simples, avançaram nesta terça o italiano Paolo Lorenzi, o americano Jesse Levine, os eslovenos Aljaz Bedene e Grega Zemlja, o australiano Matthew Ebden, o canadense Vasek Pospisil e o alemão Daniel Brands, que será o adversário de estreia do favorito Juan Martín del Potro, nesta quarta-feira.

RÚSSIA - Outro brasileiro em quadra nesta terça, Thomaz Bellucci também venceu nas duplas, no Torneio de Moscou. Ao lado do japonês Tatsuma Ito, ele superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver e o checo Lukas Rosol por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

"Jogamos bem hoje. Conseguimos ficar no jogo, mesmo depois de perdermos muitas chances no primeiro set. E no segundo já jogamos melhor", comentou o número 1 do Brasil. "Essas duas rodadas de duplas vão me dar ritmo para a estreia nas simples". Bellucci fará sua estreia na chave de simples somente na quinta contra o vencedor do confronto entre o russo Teymuraz Gabashvili e o italiano Flavio Cipolla.

Em outros jogos de simples, nesta terça, avançaram os russos Alex Bogomolov Jr, algoz do compatriota Nikolay Davydenko, e Konstantin Kravchuk, além do argentino Carlos Berlocq e do holandês Igor Sijsling.

SUÉCIA - No Torneio de Estocolmo, o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, o cipriota Marcos Baghdatis e o espanhol Feliciano Lopez foram os destaques do dia, com boas vitórias na estreia. Já o francês Gael Monfils, ex-Top 10, protagonizou a primeira zebra do campeonato ao ser eliminado logo na estreia pelo local Patrik Rosenholm por 6/3, 1/6 e 6/3.