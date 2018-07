Em volta ao circuito, Federer tem jogo interrompido pela chuva em Stuttgart

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 alemão realizado em quadras de grama, Federer tenta usar a competição como primeiro impulso para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Londres. Por ser o principal favorito em Stuttgart, o atual terceiro tenista do ranking mundial já abre a sua campanha direto na segunda rodada.

Federer, por sinal, já sabe quem irá enfrentar nas quartas de final se confirmar favoritismo diante de Fritz, prodígio de 18 anos que hoje ocupa a 65ª posição do ranking mundial. Trata-se de outro azarão: o alemão Florian Mayer, apenas o 226º colocado da ATP, que antes de a chuva interromper a rodada do dia derrotou o seu compatriota Michael Berrer, 121º do mundo, por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/4.

O jogo envolvendo Federer foi paralisado logo depois que o suíço conquistou a sua primeira quebra de saque, no sétimo game, e abriu vantagem de 4/3. Antes disso, Fritz confirmou os seus três primeiros games de serviço, assim como o recordista de títulos de Grand Slam. O duelo será reiniciado nesta quinta-feira.

No outro único confronto que pôde ser finalizado nesta quarta na chave de simples em Stuttgart, o alemão Philipp Kohlschreiber confirmou a sua condição de sétimo pré-classificado ao superar o norte-americano Denis Kudla por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, para avançar às quartas de final. O seu próximo rival sairá do duelo entre o croata Marin Cilic, segundo favorito, e o checo Radek Stepanek.

DUPLAS - A chuva também atrapalhou a programação da chave de duplas em Stuttgart, que teve a conclusão de apenas um jogo nesta quarta. Principais favoritos, os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan estrearam com vitória fácil sobre o usbeque Denis Istomin e o ucraniano Illya Marchenko, batidos por 6/3 e 6/1.

Único brasileiro na disputa no ATP 250 alemão, Bruno Soares irá jogar nesta quinta-feira pela competição. Ao lado do australiano John Peers, com quem forma a dupla cabeça de chave número 3, ele irá enfrentar o austríaco Oliver Marach e o francês Fabrice Martin.