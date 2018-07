Em volta ao tênis, Teliana cai na estreia no qualifying de Brisbane

A brasileira Teliana Pereira não teve a volta às quadras que desejava. Após ficar quatro meses afastada, a número 107 do mundo acabou sendo eliminada logo na sua partida de estreia no qualifying do Torneio de Brisbane, na Austrália, disputado em quadras rápidas.

Teliana perdeu para a sérvia Jovana Jaksic, 129.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 16 minutos. Em uma partida com seis quebras de serviço, a brasileira perdeu o seu saque cinco vezes e converteu apenas um de cinco break points, no primeiro set, sendo precocemente eliminada da competição classificatória para a chave principal do Torneio de Brisbane.

A última vez em que Teliana entrou em quadra havia sido em setembro, quando precisou abandonar a sua partidas pelas semifinais do Torneio Challenger de St. Malo, na França, por causa de uma lesão no joelho. A brasileira aguarda desistências para disputar a chave principal do Aberto da Austrália sem precisar passar pelo qualifying.