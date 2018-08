Em volta ao US Open após ausência em 2017, Serena arrasa polonesa

No jogo que marcou o seu retorno ao US Open após ficar ausente da edição de 2017 do Grand Slam realizado em Nova York, Serena Williams arrasou a polonesa Magda Linette por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, no duelo que fechou a programação noturna do torneio feminino nesta segunda-feira, data em que as chaves principais das competições de simples foram iniciadas.

Seis vezes campeã do US Open, do qual levantou a taça em 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014, a tenista norte-americana assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a alemã Carina Witthöft, que em outro confronto desta segunda superou a norte-americana Caroline Dolehide por 6/3 e 7/6 (8/6), também no fim da programação noturna.

No ano passado, Serena ficou fora do US Open porque estava afastada das quadras por estar grávida de sua primeira filha, que nasceu em 1º de setembro de 2017. E nesta segunda ela comemorou o retorno à competição. "É genial estar de volta. Era o meu primeiro jogo aqui em dois anos, não foi fácil (no início). Depois me senti melhor", afirmou.

Atual 26ª colocada do ranking mundial, a ex-número 1 do mundo teve pela frente nesta segunda a 68ª tenista da WTA, que não conseguiu ameaçar o saque da norte-americana por nenhuma vez e ainda viu a sua adversária aproveitar quatro das seis oportunidades de quebrar o seu serviço.

Serena busca, em Nova York, o seu 24º título de um Grand Slam, sendo que esta marca escapou há pouco tempo de ser alcançada com a derrota que ela sofreu na decisão da última edição de Wimbledon, em Londres.

MASCULINO

A programação noturna do US Open também contou com a vitória do sul-africano Kevin Anderson na estreia do torneio masculino de simples. Atual vice-campeão do Grand Slam e quinto cabeça de chave, ele precisou de cinco sets para confirmar favoritismo diante do norte-americano Ryan Harrison, batido com parciais de 7/6 (7/4), 5/7, 4/6, 6/3 e 6/4, após 4 horas e 14 minutos de duelo.

Derrotado pelo espanhol Rafael Nadal na final do ano passado em Nova York, Anderson terá como rival na segunda rodada o francês Jeremy Chardy, que em outro duelo do dia superou o russo Andrey Rublev por 3 sets a 1, com 6/2, 4/6, 6/4 e 6/1.

Outro tenista de destaque que estreou com vitória na programação noturna do US Open foi o austríaco Dominic Thiem. Nono cabeça de chave, ele passou pelo bósnio Mirza Basic por 3 sets a 0, com 6/3, 6/1 e 6/4. O seu próximo adversário será o norte-americano Steve Johnson, que na estreia bateu o usbeque Denis Istomin por 3 sets a 0, com 6/3, 7/6 (8/6) e 6/3.

A revelação grega Stefanos Tsitsipas, 15º cabeça de chave, e o talentoso canadense Denis Shapovalov, 28º pré-classificado, foram outros dois tenistas que estrearam com vitórias nesta segunda-feira.