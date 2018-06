Em volta após doping, Bellucci é eliminado por dominicano em Quito

Thomaz Bellucci retornou às quadras com derrota. Após ficar cinco meses afastado das competições após testar positivo em exame antidoping, o brasileiro, que está em 108º lugar no ranking da ATP, voltou a jogar na noite de segunda-feira e foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Quito ao perder para o dominicano Victor Estrella Burgos, o número 86 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 55 minutos.

"Foi um jogo bem equilibrado do começo até quase o final. Comecei devolvendo bem o saque dele, com quebras no primeiro set. Eu estava colocando bastante pressão no saque, mas não consegui efetuar nenhuma quebra no segundo set, o que poderia ter mudado a história do jogo. Ele acabou sacando bem nos momentos importantes e no terceiro eu me desconcentrei um pouco no início e ele começou a subir de nível, errando muito pouco," analisou Bellucci.

Apesar da derrota, o brasileiro fez um balanço positivo da atuação contra Estrella Burgos. Ele avaliou que a falta de ritmo de jogo pesou para o seu desempenho, mas também apontou que a sua postura o anima para evoluir nesse recomeço.

"A partir daquele momento não consegui encontrar uma maneira de reverter o resultado. É duro jogar com ele aqui em Quito, o meu saque caiu um pouco no final e faltou ritmo de jogo pra mim. Mas o balanço é positivo. Independente da derrota, depois de tanto tempo sem jogar, a minha atitude dentro de quadra foi de lutar até o último ponto e de aproveitar esse recomeço. Talvez com ritmo eu pudesse ter saído com a vitória e agora tenho que pegar isso e levar para os próximos torneios", acrescentou.

O Torneio de Quito está em sua quarta edição, com as três anteriores tendo sido vencidas por Estrella Burgos. Em todas essas campanhas, ele passou por Bellucci - nas semifinais em 2015 e 2017 e na decisão em 2016. Agora, na primeira rodada, voltou a derrotar o brasileiro.

A partida desta segunda foi equilibrada. Na primeira parcial, Estrella Burgos começou com uma quebra de saque, mas o brasileiro reagiu e fez 2/1. Depois, perdeu o seu saque, mas se recuperou novamente para fazer 4/3, depois fechando a parcial em 6/4.

No segundo set, os tenistas oscilaram menos, com Estrella Burgos conseguindo uma quebra de saque decisiva no nono game para fechar a parcial em 6/4. Bellucci, então, não conseguiu manter o ritmo na parcial decisiva. O dominicano abriu 5/2 com duas quebras de serviço de vantagem e fechou o jogo na sequência.

Apesar da queda precoce na chave do ATP 250 equatoriano, Bellucci ainda permanecerá em Quito. Ele vai participar da chave de duplas, sendo que os primeiros rivais deles vão ser o espanhol Pablo Carreño Busta e o argentino Guillermo Duran.