Em volta após mais de 1 mês, Federer bate 'freguês' alemão na estreia em Dubai

Sem jogar desde 20 de janeiro, quando foi eliminado nas oitavas de final do Aberto da Austrália, Roger Federer voltou às quadras nesta segunda-feira de forma positiva ao estrear com vitória no Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 2 do ATP 500 realizado em quadras duras nos Emirados Árabes, o suíço bateu o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.

Com 35 anos e um velho freguês de Federer, o jogador da Alemanha sofreu a sua 14ª derrota em 14 partidas contra o rival, que ganhou o primeiro do duelos entre os dois em 2005. Ao despachar o atual 31ª colocado do ranking mundial, o atual sétimo tenista da ATP se credenciou para enfrentar na segunda rodada da competição o espanhol Fernando Verdasco, que horas mais cedo superou o italiano Thomas Fabbiano, também por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 6/2.

Depois de ter vencido Kohlschreiber em sets diretos no confronto anterior entre os dois, no Torneio de Roterdã do ano passado, Federer chegou a levar um susto ao ser derrotado na segunda parcial do duelo desta segunda-feira. O experiente suíço de 37 anos, porém, não deixou se abater e atropelou no set decisivo para abrir sua campanha com vitória.

O alemão chegou a quebrar por duas vezes o saque de Federer, que compensou o fato aproveitando quatro das oito chances que teve de ganhar games no serviço do adversário, liquidado após 1h35min de partida em Dubai.

Em janeiro passado, o suíço foi eliminado do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne, ao ser derrotado por 3 sets a 1 pelo grego Stefanos Tsitsipas, talentoso tenista de 20 anos, atual 11º colocado do ranking mundial.

OUTROS FAVORITOS CAEM

Se Federer sofreu um pouco para estrear com vitória, o russo Karen Khachanov e o canadense Milos Raonic caíram como favoritos já na primeira rodada em Dubai. Quarto cabeça de chave, o tenista da Rússia foi superado pelo georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/4 e 6/1. Já o jogador do Canadá, sétimo pré-classificado, acabou sendo batido pelo alemão Jan-Lennard Struff com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4.

E o próximo rival de Struff foi definido em outro duelo já encerrado neste dia de duelos em Dubai. Trata-se do húngaro Marton Fucsovics, que passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6/1 e 7/6 (7/5).