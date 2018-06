Em volta após suspensão, Bellucci vai encarar tricampeão que é seu algoz em Quito

Justamente na partida em que fará o seu retorno às quadras após cumprir uma suspensão de cinco meses, provocada pelo seu envolvimento em um caso de doping, Thomaz Bellucci terá de encarar o atual tricampeão do Torneio de Quito, Victor Estrella Burgos, em sua estreia na edição de 2018 do ATP 250 realizado no Equador.

O tenista brasileiro já enfrentou Burgos por três vezes. E, curiosamente, todas foram em partidas em Quito, onde o dominicano sempre levou a melhor sobre o paulista. Ele superou Bellucci nas semifinais de 2015 e 2017 e na decisão de 2016.

Inicialmente listado como quarto cabeça de chave em Quito, Bellucci tinha em sua previsão estrear apenas na segunda rodada do evento equatoriano, mas a chave foi atualizada neste sábado e tirou do brasileiro este status de pré-classificado, fato que o obrigará a estrear já na primeira fase da competição.

Para o brasileiro, Estrella Burgos é visto como um grande algoz também pelo fato de que, antes destas partidas em três anos seguidos em Quito, ter o superado na decisão do Challenger de Bogotá, em 2013, no primeiro duelo entre os dois tenistas.

Caso finalmente conquiste a sua primeira vitória sobre o dominicano no circuito profissional, Bellucci enfrentará na segunda rodada em Quito o ganhador da partida entre o austríaco Gerald Melzer e o italiano Marco Cecchinato.