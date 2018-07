Embalada, Kvitova vence na estreia em Eastbourne e encara Radwanska

No embalo do título conquistado em Birmingham, na semana passada, a checa Petra Kvitova venceu na estreia em Eastbourne, na Inglaterra, nesta terça-feira. A atual número oito do mundo derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h17min de duelo.

Com apenas um dia de descanso entre o título de Birmingham e a estreia em Eastbourne, Kvitova oscilou no serviço ao longo das duas parciais, mas não chegou a ter a vitória sob ameaça. A terceira cabeça de chave sofreu uma quebra de saque em cada parcial, mas impôs cinco quebras à rival, atual 89º do ranking e que saiu do qualifying.

Nas oitavas de final, a dona de dois títulos em Wimbledon vai encarar a polonesa Agnieszka Radwanska, que avançou ao superar a australiana Daria Gavrilova por 2 a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/0. Radwanska, 31ª do mundo, vem de um período de quase dois meses sem jogar antes de estrear em Eastbourne na rodada anterior.

Quarta cabeça de chave, a alemã Angelique Kerber também venceu em sua estreia na grama inglesa. Nesta terça, ela bateu a eslovaca Dominika Cibulkova por duplo 6/3. Nas oitavas, a ex-número 1 do mundo vai duelar com a norte-americana Danielle Collins, que avançou ao superar a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/2 e 6/4.

As oitavas vai reservar um duelo de cabeças de chave. Derrotada na final do Torneio de Mallorca, no fim de semana, a letã Anastasija Sevastova venceu em sua estreia em Eastbourne a local Harriet Dart por 6/3 e 6/4. A próxima adversária da 11ª cabeça de chave vai duelar com a russa Daria Kasatkina, 7ª pré-classificada, que bateu nesta terça a belga Alison Van Uytvanck por 5/7, 6/4 e 6/1.

Ainda nesta terça, avançaram no torneio inglês a local Johanna Konta, a bielo-russa Aryna Sabalenka, a australiana Ashleigh Barty, a letã Jelena Ostapenko, a belga Elise Mertens, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a checa Barbora Strycova e a romena Mihaela Buzarnescu.