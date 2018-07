Embalada, Teliana Pereira conquista terceiro título seguido na ITF

SEVILHA - Teliana Pereira conquistou neste sábado o seu terceiro título seguido em torneios válidos pelo circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). A tenista número 1 do Brasil e atual 106.ª colocada do ranking mundial faturou desta vez o Challenger de Sevilha ao vencer na final da competição a argentina Florencia Molinero por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Embalada pelo títulos obtidos em Mont-de-Marsan e St. Malo, ambos realizados na França, ela contabilizou neste sábado a sua 15.ª vitória seguida ao faturar o torneio espanhol realizado em piso de saibro, com premiação total de US$ 25 mil.

Cabeça de chave número 1 em Sevilha, Teliana sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo diante de Florencia Molinero, pois chegou a ter o seu saque quebrado por quatro vezes durante a partida. Entretanto, ela converteu seis de 13 break points para encaminhar a sua vitória em sets diretos.

O novo título também fará Teliana entrar no Top 100 do ranking mundial na próxima segunda-feira, quando a listagem da WTA será atualizada novamente.