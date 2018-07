Embalado, Bellucci disputa challenger na França

Número 82 do mundo, Bellucci entra no torneio como quinto cabeça de chave. Na estreia, ele irá enfrentar o veterano francês Marc Gicquel, que tem 37 anos e ocupa apenas a 221ª posição no ranking (já foi o 37º colocado). Será a primeira vez que os dois vão se enfrentar no circuito da ATP.

"Não o conheço muito bem. Vou entrar em quadra já tentando impor meu jogo desde o início. Quero aproveitar no circuito toda confiança e motivação que os dois jogos da Copa Davis me deram", disse Bellucci, lembrando das duas vitórias que somou contra os espanhóis no confronto em São Paulo.