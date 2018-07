Embalado, Ferrer ganha na estreia em Hamburgo; Verdasco cai

Em dia de veteranos espanhóis no Torneio de Hamburgo, David Ferrer manteve o embalo e venceu na estreia no saibro alemão enquanto Fernando Verdasco se despediu logo na rodada de abertura, nesta quarta-feira. Após se sagrar campeão em Bastad, na Suécia, na semana passada, Ferrer não perdeu o ritmo e ganhou do georgiano Nikoloz Basilashvili em três sets, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.

Na sequência, Ferrer vai enfrentar o argentino Federico Delbonis, que saiu do qualifying, num duelo por uma vaga nas quartas de final. Se confirmar o favoritismo, o espanhol poderá cruzar nas quartas com o russo Karen Khachanov, uma das promessas da nova geração do circuito.

Fernando Verdasco, outro cabeça de chave da competição, se despediu cedo em Hamburgo. Ele não resistiu ao checo Jiri Vesely e foi eliminado por 2 a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 6/7 (0/7) e 6/3. Vesely vai enfrentar agora o argentino Horacio Zeballos. Ainda pela rodada de abertura, o britânico Aljaz Bedene superou o dominicano Jose Hernandez por 6/1 e 6/2.

Já pela segunda rodada avançaram nesta quarta-feira o argentino Diego Schwartzman e o alemão Florian Mayer. O primeiro superou o local Cedrik-Marcel Stebe por 1/6, 6/4 e 6/2, enquanto Mayer bateu o russo Andrey Kuznetsov por 6/3, 4/6 e 6/4.