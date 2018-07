Embalado, Nadal passa por sul-coreano e vai às semifinais em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal parece ter voltado à velha forma no saibro e segue imbatível neste tipo de piso em 2017. Embalado pelo título conquistado em Montecarlo, o veterano de 30 anos venceu mais uma vez nesta sexta-feira e avançou às semifinais do Torneio de Barcelona. Pior para o sul-coreano Hyeon Chung, que caiu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.

No último fim de semana, Nadal superou Albert Ramos Viñolas para conquistar seu décimo troféu no Masters 1000 Montecarlo. Em seu país, em Barcelona, ele segue em grande fase, e com o triunfo desta sexta está a apenas duas partidas de faturar também seu décimo título por lá.

Este é apenas o segundo torneio da ATP disputado por Nadal no saibro em 2017, o que faz com que ele tenha um retrospecto perfeito no piso no ano, com oito vitórias em oito partidas. O ótimo momento do tenista no terreno argiloso acontece às vésperas de Roland Garros, Grand Slam que começará em um mês.

Para chegar às semifinais, Nadal superou a surpresa sul-coreana Hyeon Chung. O número 97 do mundo, de apenas 20 anos, saiu do qualifying, fez bonito em Barcelona e chegou a eliminar dois cabeças de chave - Philipp Kohlschreiber e Alexander Zverev -, mas não conseguiu superar o favoritismo do terceiro cabeça de chave.

Chung chegou a assustar no primeiro set, em que conseguiu uma quebra e foi para o tie-break, mas foi atropelado por Nadal no desempate. Na segunda parcial, o espanhol aproveitou a instabilidade do sul-coreano para confirmar mais duas quebras e arrancar para o triunfo.

Agora, Nadal espera para conhecer seu adversário na luta por uma vaga na decisão em Barcelona. Ela vai encarar o vencedor do confronto entre o russo Karen Khachanov, número 56 do mundo, e o argentino Horacio Zeballos, 84.º colocado do ranking.