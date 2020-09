Embalados, Bruno Soares e Mate Pavic avançam às quartas no Masters 1000 de Roma

Com a confiança em alta após a conquista do título do US Open, em Nova York, na semana passada, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo croata Mate Pavic manteve o embalo nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Roma, no saibro italiano, ao derrotar os belgas Sander Gillé e Joran Vliegen por 2 sets a 0 - com as parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 8 minutos.

Com o triunfo pelas oitavas de final, Soares e Pavic chegaram à sétima vitória consecutiva. "Foi mais um jogão aqui. Foi duro, mas jogamos super bem hoje (quinta-feira). Estamos com a energia alta e mantendo o ritmo, a confiança e o embalo", disse o brasileiro. "Ainda não sabemos os adversários de amanhã (sexta), mas será pedreira de qualquer jeito, é quartas de um Masters 1000. Vamos com tudo em busca dessa semifinal", completou.

Soares fez duas semifinais em Roma - em 2009 e 2018. Na próxima rodada, o brasileiro e o croata enfrentarão os vencedores do duelo entre a dupla formada pelo argentino Horácio Zeballos e pelo espanhol Marcel Granollers, cabeças de chave número 4, e os canadenses Felix Auger-Aliassime e Milos Raonic.

Na chave de simples, pela segunda rodada, Raonic, que era o 13.º pré-classificado, não se deu bem e foi eliminado nesta quinta-feira pelo sérvio Dusan Lajovic, que o derrotou por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/2, em 2 horas e 32 minutos.

Nas oitavas de final, Lajovic terá a missão de encarar o espanhol Rafael Nadal, atual campeão do Masters 1000 de Roma e número 2 do mundo. Será a terceira vez que o sérvio enfrentará o rival no circuito profissional, buscando agora uma vitória inédita.

Outros dois cabeças de chave foram melhor e se classificaram às oitavas de final. Oitavo pré-classificado, o argentino Diego Schwatrzman bateu o australiano John Millman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-1), ao passo que o canadense Denis Shapovalov, 12.º favorito, venceu o espanhol Pedro Martinez com um duplo 6/4.

Nas oitavas de final, Schwartzman medirá forças contra o polonês Hubert Hurkacz, que derrotou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/2. Por sua vez, Shapovalov jogará contra o francês Ugo Humbert, que surpreendeu e eliminou o ídolo local Fabio Fongnini com a vitória por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 7/6 (7/4).