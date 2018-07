Evento com tenistas de diferentes gerações agita Nova Yorque

Os fãs do tênis residentes em Nova Yorque tiveram um ótimo motivo para comemorar na última segunda-feira. Em evento organizado pela Nike para promover o US Open desse ano, que começa na próxima semana, a empresa levou diversos atletas – tanto em atividade quanto aposentados – para bater uma bolinha nas ruas da cidade. Além de aproximar as estrelas do público, o evento também serviu para relembrar os 20 anos de um comercial histórico da Nike com os ex-jogadores Andre Agassi e Pete Sampras, que também compareceram.

Confira algumas fotos do evento:

Relembre o comercial com Agassi e Sampras: