'Era a vitória que eu precisava', comemora Thomaz Bellucci

Com uma sequência negativa de oito derrotas em nove jogos, Thomaz Bellucci voltou a vencer nesta segunda-feira, em sua estreia no Masters 1000 de Roma. E, logo na abertura, derrubou o 14ª cabeça de chave da competição italiana: o francês Gael Monfils. O triunfo desta importância era tudo que o número 1 do Brasil buscava para resgatar a confiança.

"Estou muito feliz com a estreia em Roma. Me mantive firme o tempo todo, mesmo quando fiquei atrás do placar. Era a vitória que eu estava buscando para retomar a confiança e seguir adiante buscando melhores resultados", comentou o brasileiro, atual 37º do ranking da ATP.

O técnico João Zwetsch também celebrou a vitória. "A vitória de hoje veio em um momento importante, em que o Thomaz está trabalhando duro para se fortalecer mentalmente. Sempre lembrando que o nosso foco é buscar a consistência", declarou o treinador.

Com o resultado, Bellucci obteve sua nona vitória sobre um tenista do Top 15 do ranking. Ele não vencia um rival tão bem ranqueado desde outubro de 2014, quando bateu o espanhol Feliciano López, então 14º do mundo, em Viena.

Na segunda rodada em Roma, o tenista brasileiro vai enfrentador o vencedor do duelo entre o uruguaio Pablo Cuevas e o francês Nicolas Mahut. Eles se enfrentam nesta terça-feira.