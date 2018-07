Ernest Gulbis é campeão em Nice e segue sem perder finais

NICE - O letão Ernest Gulbis, manteve, neste sábado, o seu retrospecto de numa ter perdido uma final de torneio da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Na sexta decisão da carreira, a primeira no saibro, o 19.º colocado do ranking mundial venceu o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5) para vencer o Torneio de Nice, na França.

Sacando bem, Gulbis conseguiu nove aces no jogo e salvou os únicos três break points que teve o argentino durante toda a partida. Assim, venceu, depois de 1 hora e 38 minutos, o primeiro confronto dele contra Delbonis no Circuito Mundial.

Nesta temporada, o tenista letão de 25 anos já havia vencido o Torneio de Marselha, na França, quando venceu três tenistas locais em sequência, ganhando de Jo-Wilfried Tsonga na decisão. Em Nice, Gulbis foi o segundo cabeça de chave. O primeiro, John Isner, perdeu de Delbonis na segunda rodada.