Errani arrasa checa e se sagra campeã do Torneio de Dubai

Depois de bater na trave em 2013, a italiana Sara Errani levantou o troféu do Torneio de Dubai, neste sábado. A vice-campeão há três anos arrasou na final a checa Barbora Strycova, com direito a um "pneu". Errani fechou o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h06min de partida.

Errani faturou seu nono título no circuito profissional. O último tinha sido no Rio de Janeiro, há exato um ano. Em Dubai, seu melhor resultado até então havia sido a final de 2013, quando foi derrotada por outra tenista da República Checa, Petra Kvitova.

Neste sábado, a italiana tratou de neutralizar rapidamente sua nova rival checa, contando basicamente maior eficiência no saque. Errani colocou 91% do seu primeiro serviço em jogo. E venceu 72% dos pontos disputados com estes saques. Strycova não passou de 46% neste quesito.

No set inicial, a italiana só teve o saque ameaçado uma vez, mas se defendeu bem. Por outro lado, impôs três quebras de serviço à adversária, fechando o "pneu". No segundo, Errani foi ainda melhor, sem ter o saque ameaçado. E obteve outras duas quebras, selando a vitória.