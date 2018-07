Errani avança às semifinais no Torneio de Monterrey A italiana Sara Errani se classificou com facilidade para as semifinais do Torneio de Monterrey, no México. Na noite de sexta-feira, a cabeça de chave número 2 avançou na competição ao derrotar Many Minella, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.