Errani é eliminada por Hantuchova no Torneio de Auckland A italiana Sara Errani foi eliminada logo na sua partida de estreia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. A número 14 do mundo caiu ao ser batida pela eslovaca Daniela Hantuchova, 62ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 15 minutos.