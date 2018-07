Errani e Vinci estreiam com vitória no Torneio de Pequim

SÃO PAULO - Principais cabeças de chave que entraram em quadra no primeiro dia de disputas do Torneio de Pequim, iniciado neste sábado, as italianas Sara Errani e Roberta Vinci confirmaram favoritismo e garantiram lugar na segunda rodada do WTA chinês. Quinta pré-classificada da competição, Errani estreou derrotando a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. Já Vinci, listada como décima maior favorita, passou pela ucraniana Elina Svitolina por duplo 6/2.

Com as vitórias deste sábado, Errani se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora da partida entra a japonesa Misaki Doi e a espanhola Silvia Soler-Espinosa, prevista para este domingo. Já Vinci terá pela frente no estágio seguinte do torneio a ganhadora do confronto entre as chinesas Shuai Peng e Shuai Zhang, também agendado para domingo.

Outras duas cabeças de chave que estrearam com vitória neste sábado foram a norte-americana Sloane Stephens e a espanhola Carla Suárez Navarro, respectivas 11.ª e 12.ª pré-classificadas. A tenista dos Estados Unidos superou a canadense Aleksandra Wozniak por duplo 6/4, enquanto a jogadora da Espanha eliminou a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 7/5.

A italiana Francesca Schiavone, a norte-americana Varvara Lepchenko, a romena Monica Niculescu e a polonesa Urszula Radwanska também estrearam com triunfos neste sábado no Torneio de Pequim, que neste domingo contará com as estreias da norte-americana Serena Williams, a tenista número 1 do mundo.