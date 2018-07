Errani e Vinci fazem uma final italiana em Palermo

PALERMO - Para alegria da torcida local, o Torneio de Palermo terá neste domingo uma final entre duas tenistas italianas. Nas semifinais realizadas neste sábado, Sara Errani e Roberta Vinci confirmaram o favoritismo, passando para a decisão.

Número 6 do mundo, Errani já tem dois títulos em Palermo, incluindo o do torneio do ano passado - ganhou também em 2008 -, e é a primeira cabeça de chave da disputa na cidade italiana. Assim, desponta como favorita na final deste domingo.

Vinci, por sua vez, ocupa a 11.ª colocação no ranking e, entre os oito títulos na carreira, nunca ganhou em Palermo. Além disso, leva desvantagem no confronto direto com Errani, para quem perdeu cinco dos sete jogos já disputados.

Nas semifinais deste sábado, nas quadras de saibro de Palermo, Errani ganhou da checa Klara Zakopalova com um duplo 6/4, enquanto Vinci passou pela espanhola Estrella Cabeza Candela por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2.

NA ROMÊNIA

No Torneio de Budapeste, as duas finalistas também foram definidas neste sábado. A romena Simona Halep e a austríaca Yvonne Meusburger venceram seus jogos pela semifinal e vão disputar o título na decisão deste domingo.

Numa semifinal romena, Halep levou a melhor e derrotou Alexandra Cadantu por 6/2 e 7/6 (7/1). Número 30 do mundo, ela busca neste domingo o terceiro título na carreira - antes, ganhou em Nuremberg e Hertogenbosch, ambos nesta temporada.

Já Meusburger, atualmente a número 112 do mundo, ainda não tem nenhum título no circuito da WTA. Mas pode acabar com esse jejum na decisão deste domingo, após ter eliminado a sul-africana Chanelle Scheepers com um duplo 6/2 na semifinal.