Errani salva 5 match points e vence na estreia em Guangzhou

Duas principais candidatas ao título em Guangzhou, a italiana Sara Errani e a sérvia Jelena Jankovic confirmaram o favoritismo em suas estreias no torneio chinês, nesta terça-feira. Porém, fizeram jogos completamente diferentes nesta rodada de abertura, contra rivais locais. Enquanto Jankovic cedeu apenas três games à You Xiaodi, Errani precisou salvar cinco match points, em 3h08min de confronto, para bater Han Xinyun.

Cabeça de chave número 1, a italiana derrotou a 116ª colocada do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (10/8). Atual 36ª do mundo, mas com passagens pelo Top10, Errani vai encarar nas oitavas de final a suíça Viktorija Golubic, que avançou ao vencer a checa Denisa Allertova por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4).

Já Jelena Jankovic, atual campeã em Guangzhou, arrasou You Xiaodi por 6/2 e 6/1, em apenas 1h06min de confronto. Nas oitavas de final, a segunda cabeça de chave vai encarar a sueca Rebecca Peterson, responsável por eliminar mais uma tenista da casa nesta terça. Ela superou Xu Shilin por 6/3 e 6/1.

As demais cabeças de chave que entraram em quadra nesta terça se despediram de forma precoce da competição. A checa Katerina Siniakova (7ª) caiu diante da estoniana Anett Kontaveit por duplo 6/1, enquanto a local Zheng Saisai (8ª) perdeu da compatriota Shuai Peng por 4/6, 6/2 e 6/3.

A alemã Sabine Lisicki, por sua vez, derrotou Ng Kwan Yau, de Hong Kong, por 6/2 e 6/0. A vice-campeã de Wimbledon em 2013 vai encarar justamente Shuai Peng nas oitavas de final. Ainda nesta terça avançaram a usbeque Nigina Abduraimova, a bielo-russa Olga Govortsova, a georgiana Sofia Shapatava e a ucraniana Lesia Tsurenko.

COREIA DO SUL

As favoritas dominaram a rodada de abertura do Torneio de Seul, também disputado nesta semana no circuito da WTA. Nesta terça-feira, a romena Irina-Camelia Begu, a sueca Johanna Larsson, a chinesa Shuai Zhang, a francesa Kristina Mladenovic, a romena Monica Niculescu e a belga Kirsten Flipkens venceram suas partidas de estreia.

O destaque do dia foi para Johanna Larsson, que levou um "pneu" no set inicial, mas buscou uma forte reação contra a norte-americana Grace Min. A sueca fechou a partida com parciais de 0/6, 6/2 e 6/2.