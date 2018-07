Errani surpreende Na Li e avança à semifinal em Roma A tenista Sara Errani fez bonito e garantiu a alegria da torcida italiana ao surpreender a chinesa Na Li, vice-líder do ranking mundial, com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, nesta sexta-feira, e avançar às semifinais do Torneio de Roma.