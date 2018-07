Errani vence e enfrenta Ivanovic nas oitavas em Miami

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic também não teve muitas dificuldades para triunfar em Miami. A 17ª colocada no ranking da WTA superou a russa Svetlana Kuznetsova, ex-número 2 e atual 45ª colocada, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 20 minutos. Ivanovic vai entrar em quadra nas oitavas de final com a vantagem de 2 a 1 no confronto direto com Errani.

Também na noite de domingo, a italiana Roberta Vinci se garantiu nas oitavas de final do Torneio de Miami ao vencer a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. A próxima adversária da número 15 do mundo será a francesa Alize Cornet.

CHAVE MASCULINA - No Masters 1000 de Miami, o austríaco Jurgen Melzer se garantiu nas oitavas de final ao vencer o alemão Tobias Kamke por 2 sets a 1 (6/7, 6/3 e 6/4). O próximo adversário do número 42 do mundo será o espanhol Albert Ramos, 61º colocado no ranking da ATP, que eliminou o norte-americano James Blake (6/4, 2/6 e 7/5).