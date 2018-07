Errani vence Stosur e segue viva no Masters da WTA A italiana Sara Errani derrotou a australiana Samantha Stosur nesta quinta-feira e manteve as chances de classificação para as semifinais do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Istambul, na Turquia. Agora, ela depende de uma vitória no confronto direto com a polonesa Agnieszka Radwanska, nesta sexta, para conseguir a vaga.