'Errei demais', lamenta Thomaz Bellucci após eliminação em Montecarlo

Eliminado pelo francês Gilles Simon logo na estreia do Masters 1.000 de Montecarlo, Thomaz Bellucci admitiu que abusou do direito de cometer erros nesta terça-feira, quando caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O jogador admitiu que mais uma vez foi atrapalhado pelo seu desequilíbrio emocional, já que faltou maior controle de sua força mental na hora de converter pontos decisivos.

"Comecei jogando bem, mas quando desperdicei os dois breaks, no terceiro e sexto games, perdi a paciência e passei a errar muito mais", avaliou Bellucci, que não soube aproveitar seis das sete chances que teve de quebrar o saque de Simon no confronto.

"É duro ter sete breaks e converter apenas um. Errei demais. Eu sei que no saibro tenho que ficar ''mais no ponto'' e não me queimar mentalmente. Fico chateado porque tenho treinado muito bem e hoje (terça) não consegui fazer nada do que planejamos", reforçou o tenista comandado pelo técnico Larri Passos, que contabilizou 41 erros não-forçados diante de apenas 19 do rival francês.

Batido na estreia em Montecarlo, Bellucci seguirá no local da competição até sexta-feira, quando seguirá para Barcelona para disputar o Masters local, que começa na próxima segunda-feira. "Agora é treinar para Barcelona", disse o brasileiro, lembrando que essa foi a única alternativa que restou a ele nesta semana.

