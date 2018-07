Escalação de Dutra Silva na Davis surpreende até Moyá

O capitão da Espanha, o experiente Carlos Moyá, disse que não entendeu a escalação do capitão brasileiro, ao optar por Dutra Silva ao invés de Guilherme Clezar, reserva da equipe da casa. "Não conhecia muito bem o Rogério, por isso fiquei surpreso com a escalação. Pensava que ia jogar o Clezar. Apesar de ser mais verde e inexperiente, tem mais potencial para jogar uma só partida", declarou o ex-número 1 do mundo.

Dutra Silva, apenas o 201.º do mundo, foi convocado em detrimento de João Souza, o Feijão, que vive melhor momento no circuito e ocupa atualmente o 103.º posto do ranking. A opção pelo primeiro gerou polêmica porque Feijão reclamou publicamente da decisão de João Zwetsch, o capitão do Brasil na Davis.

Nesta sexta, Dutra Silva abriu o confronto, mas não esteve em condições de duelar de igual para igual com Roberto Bautista Agut, 15.º do mundo e melhor tenista da equipe espanhola neste confronto. O brasileiro levou um "pneu" e venceu apenas quatro games na partida: 6/0, 6/1 e 6/3.

O resultado foi uma surpresa até para o capitão da equipe da casa. "Me surpreendi, claro. Uma derrota já era esperada, mas não da maneira como foi. Rogério não conseguiu se encontrar em quadra. E o Bautista também não deu espaço", avaliou Zwetsch.

"Pela primeira vez, ele não conseguiu jogar o bom tênis que pode apresentar. Durante a semana estava treinando muito bem. Mas esse resultado faz parte do jogo da Copa Davis. Foi uma questão muito complicada, mental. Quando o emocional sai do controle, é difícil voltar. O importante agora é recuperá-lo para o jogo de domingo", comentou o capitão.

Dutra Silva voltará à quadra neste domingo para seu segundo jogo de simples do confronto, disputado em série melhor-de-cinco partidas. Seu adversário será Pablo Andújar, 44.º do ranking. O espanhol foi derrotado por Thomaz Bellucci, de virada, por 3 sets a 2, na noite de sexta. Com o triunfo, o Brasil empatou o confronto em 1 a 1.