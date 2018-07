Eslovena Hercog é campeã do Torneio de Bastad A eslovena Polona Hercog faturou neste sábado o título do Torneio de Bastad, na Suécia, disputado em quadras de saibro e que distribui US$ 220 mil em prêmios. Na decisão, a número 53 do mundo derrotou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 46 minutos.