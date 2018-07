Espanha abre 2 a 0 sobre os Estados Unidos na Davis

No primeiro confronto do dia, Feliciano Lopez, substituto de Nadal, enfrentou Mardy Fish, número 8 do mundo e melhor norte-americano no ranking mundial, e precisou de 3 horas e 58 minutos para vencer um duelo emocionante, por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 3/6, 6/3, 6/7 (7/2) e 8/6.

Depois, a vitória de David Ferrer, sexto do mundo, sobre Andy Roddick, o décimo, foi muito mais rápida. Foram necessários apenas três sets, todos bem disputados: 7/6 (11/9), 7/5 e 6/3.

No sábado acontece o jogo de duplas e a Espanha precisa de uma vitória para já matar o confronto. Os irmãos Bryan, líderes com sobras do ranking mundial, levam amplo favoritismo para a partida contra Lopez e Velasco. O confronto, assim, deve ter sua decisão apenas no domingo.