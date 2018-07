Espanha admite superioridade do Brasil nas duplas

A equipe da Espanha admitiu a superioridade dos brasileiros na partida de duplas, disputada neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A vitória de Bruno Soares e Marcelo Melo sobre Marc López e David Marrero por 3 sets a 0 virou o placar do confronto, válido pelos playoffs da Copa Davis, e deixou os tenistas da casa em vantagem, com 2 a 1 na série melhor de cinco jogos.

"O jogo foi muito disputado, decidido nos detalhes. Mas o Bruno e o Marcelo estavam em um grande dia. Nos momentos importantes, eles jogaram em um nível muito alto, principalmente o Melo, que foi muito sólido na rede", afirmou López.

O tenista espanhol reconheceu que teria perdido a partida mesmo se tivesse jogado ao lado de Marcel Granollers, com quem faz dupla no circuito profissional. "Se eu tivesse jogado com o Marcel, em boa forma, nós teríamos perdido do mesmo jeito", declarou.

Granollers foi cortado tanto dos jogos de simples quanto das duplas por causa de uma lesão no punho. Ele e López vinham em boa fase, chegando a conquistar o vice-campeonato no US Open, na semana passada, em Nova York, nos Estados Unidos.

López também admitiu que seu saque acabou se tornando o maior ponto fraco da parceria espanhola neste sábado. Foi em cima do seu serviço que os brasileiros faturaram suas quatro quebras no duelo. "O saque é o pior golpe que tenho", admitiu.

A derrota nas duplas, contudo, não desanimou o grupo espanhol. O capitão Carlos Moyá mostrou confiança em reabilitar sua equipe nas duas partidas de simples deste domingo. "Foram poucas vezes em que a Espanha se encontrou nessa situação, mas acredito que temos boas condições de ganhar. Tenho confiança total nos jogadores que entrarão em quadra no domingo", afirmou o ex-tenista, que já foi número 1 do mundo.