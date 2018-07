Espanha bate EUA e vai à semifinal da Copa Davis de tênis

AUSTIN - A Espanha classificou-se neste domingo para as semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis. O terceiro e decisivo ponto para decretar a vitória sobre os Estados Unidos veio na quarta partida, com o triunfo de David Ferrer sobre Mardy Fish, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7/3), 7/5, 7/6 (7/5), após longas 4h11 de jogo em Austin, nos EUA.

Mesmo desfalcada de Rafael Nadal, que pediu para ser poupado, a equipe espanhola venceu os três confrontos de simples contra os Estados Unidos, na casa do adversário. Só perdeu em duplas, e para os irmãos Bryan, líderes com sobras do ranking mundial.

Nas semifinais, a Espanha encara a França, que eliminou a Alemanha já no segundo dia do confronto. Os espanhóis serão mandantes no confronto. Na outra chave, a Sérvia será a adversária da Argentina, com o mando de campo sendo definido por sorteio, na terça-feira.

Com o confronto decidido pró Suíça contra Portugal, pelo Zonal Europeu, Roger Federer abriu mão de jogar neste domingo pela sua equipe, que fechou o duelo em 5 a 0.