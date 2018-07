Espanha bate França e lidera Grupo B na Copa Hopman

No primeiro jogo do dia, o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 8 do mundo, derrotou o espanhol Fernando Verdasco, 24º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. A reação espanhola começou no jogo feminino, com a vitória de Anabel Medina Garrigues, número 50 do mundo, sobre Mathilde Johansson, 87ª colocada no ranking da WTA, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Assim, a definição do confronto seguiu para o jogo de duplas mistas. Medina Garrigues e Verdasco dominaram o duelo com Johansson e Tsonga e venceram por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, para garantir o triunfo da Espanha no confronto.

Com a vitória, os espanhóis lideram o Grupo B e estão invictos, com dois triunfos. Eles voltam a entrar em quadra na quinta-feira, quando vão enfrentar os norte-americanos. Já a França vai enfrentar os Estados Unidos na terça e a África do Sul na sexta.

A Copa Hopman prossegue nesta segunda-feira, com o duelo dos estreantes Itália e Sérvia, que conta com Novak Djokovic, pelo Grupo A. Austrália e Alemanha completam a chave. Os vencedores de cada grupo se classificam para a decisão do torneio, que será disputado no próximo sábado.