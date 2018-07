Espanha confirma equipe olímpica de tênis com Nadal A Espanha confirmou nesta quinta-feira a equipe de tênis que vai à Olimpíada de Londres, com Rafael Nadal. Medalha de ouro em Pequim, em 2008, o número 2 do mundo terá ao seu lado David Ferrer, Nicolas Almagro e Fernando Verdasco na chave de simples, enquanto Feliciano Lopez e Marcel Granollers disputarão exclusivamente o torneio de duplas.