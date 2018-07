Espanha descarta Nadal e terá Ferrer em duelo da Copa Davis

MADRI - O capitão da equipe espanhola de tênis, Alex Corretja, anunciou nesta terça-feira a lista de convocados para o confronto diante da Áustria, entre os dias 6 e 8 de abril, em Castellón (ESP), pelas quartas de final da Copa Davis. A principal novidade entre os chamados foi a presença de David Ferrer, que havia ficado fora do embate diante do Casaquistão, na fase anterior da competição. Já Rafael Nadal, atual vice-líder do ranking mundial, voltou a ser descartado pelo país, depois de também não ter jogado diante dos casaques.

Corretja convocou Ferrer, Nicolás Almagro, Marcel Granollers e Marc López para o confronto diante dos austríacos, enquanto Albert Ramos foi chamado para ajudar nos treinamentos e para ficar como reserva da Espanha, que defende a condição de atual campeã da Davis.

Fora da lista de convocados, Nadal anunciou, depois da final de 2011 diante da Argentina, que seria complicado disputar a Davis neste ano por causa do seu apertado calendário, na qual ele irá priorizar, entre outras competições, a busca pela medalha de ouro olímpica nos Jogos de Londres. O próprio Ferrer admitiu dificuldades em voltar a defender o seu país na competição, mas foi convocado novamente por Corretja.

"Sabemos que será uma eliminatória complicada porque a Áustria é um rival de alto nível, mas todos os jogadores estão animados com a chance de conquistar uma nova vitória. Espero que com o apoio da nossa torcida, que sempre é fundamental para a equipe, possamos alcançar uma nova semifinal nesta competição tão especial para nós", afirmou Corretja, nesta terça, ao comentar o próximo desafio do país.

Espanha e Áustria já se enfrentaram quatro vezes em duelos da Davis, sendo que os austríacos levaram a melhor em três deles. Os espanhóis chegaram às quartas de final desta edição da competição ao derrotarem o Casaquistão por 5 a 0 na melhor de cinco duelos entre os dois países, em Oviedo (ESP). Já os austríacos superaram a Rússia por 3 a 2, em Viena (AUT).