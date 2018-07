Espanha faz 3 sets a 1 na Ucrânia e garante permanência na Copa Davis

MADRI - A Espanha garantiu permanência no Grupo Mundial da Copa Davis neste sábado, ao fechar o confronto de playoff diante da Ucrânia com uma vitória no jogo de duplas. Contando com o apoio da torcida de Madri, Rafael Nadal e Marc López venceram Denys Molchanov e Sergiy Stakhovsky por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4.

Com a vitória, a Espanha fechou o confronto melhor de cinco jogos em 3 a 0. No último sábado os espanhóis haviam colocado a mão na vaga ao conseguirem duas vitórias nas partidas de simples. Primeiro, com Fernando Verdasco, que bateu Alexandr Dolgopolov. Depois, com o próprio Nadal, que atropelou Stakhovsky.

Atuais vice-campeões - perderam para a República Checa a decisão de 2012 -, os espanhóis caíram para o Canadá na primeira rodada desse ano e por isso precisaram disputar o playoff. Mas neste sábado Nadal e López não tiveram maiores dificuldades para garantir a permanência no Grupo Mundial, conseguindo cinco quebras contra apenas uma dos adversários.

Outros dois países confirmaram-se na elite do tênis mundial neste sábado, com vitórias nas duplas que fecharam seus confrontos em 3 a 0. Robin Haase e Jean-Julien Rojer derrotaram os austríacos Oliver Marach e Julian Knowle por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/5, garantindo o triunfo da Holanda. Já a Suíça ficou no Grupo Mundial depois que Michael Lammer e Stanislas Wawrinka derrotaram os equatorianos Emílio Gomez e Roberto Quiroz por 3 a 2, com 6/3, 6/4, 3/6, 6/7 (9/7) e 6/4.

Por outro lado, o duelo entre Austrália e Polônia permanece aberto. Neste sábado, os poloneses se mantiveram vivos e perdem agora por 2 a 1 graças à vitória de Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski sobre Chris Guccione e Nick Kyrgios por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/4, 6/2, 6/7 (5/7) e 6/4.