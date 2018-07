Espanha vai pegar a finalista Croácia em seu retorno à elite da Copa Davis

De volta à elite da Copa Davis depois de ter superado a Índia no último final de semana, a Espanha conheceu nesta quinta-feira quem será o seu primeiro adversário neste seu retorno ao Grupo Mundial da competição. Um sorteio realizado em Londres definiu que a Croácia, finalista desta edição da Davis, irá pegar os espanhóis em confronto marcado para acontecer entre os dias 3 e 5 de fevereiro.

A Espanha superou os indianos por 5 a 0 na série melhor de cinco jogos entre os dois países, em Nova Délhi, e agora terá de atuar novamente fora de casa em seu retorno à elite, pois o regulamento da Davis prevê a alternância de mandos em duelos entre duas nações e o último (e único) embate travado entre espanhóis e croatas aconteceu em Valência, em 2003, onde os donos da casa atropelaram por 5 a 0.

Croatia hosts Spain for the first time in #DavisCup! The two nations have met once before - in the 2003 quarterfinal with Spain winning 5-0! pic.twitter.com/oQWSVLpEuu — Davis Cup (@DavisCup) 22 de setembro de 2016

A Croácia, por sua vez, irá jogar pelo título da Davis deste ano contra a Argentina, entre os dias 25 e 27 de novembro, também em casa, depois de ter eliminado a França nas semifinais disputadas no último final de semana. Já os argentinos passaram pela Grã-Bretanha de Andy Murray, na Escócia, para irem à decisão.

Ou seja, a Espanha de Rafael Nadal terá uma verdadeira pedreira pela frente em seu retorno à elite da Davis. E este confronto foi o último definido no sorteio realizado nesta quinta-feira, em Londres, pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). Assim como a Argentina, a Croácia foi cabeça de chave no sorteio, mesma condição também de Sérvia, Grã-Bretanha, República Checa, Suíça, França e Bélgica.

Com este status, os argentinos liderados por Juan Martín del Potro em grande fase também souberam nesta quinta-feira que irão abrir campanha na Davis do ano que vem contra a Itália, em casa, em uma reedição do confronto que os dois países já travaram neste ano, pelas quartas de final, em Pesaro (ITA), onde os visitantes levaram a melhor por 3 a 1 na série melhor de cinco partidas entre as nações.

Já a Sérvia de Novak Djokovic não pode reclamar do sorteio desta quinta-feira. O país terá pela frente a Rússia, em casa, e assim escapou de encarar pedreiras bem maiores na primeira rodada da elite de 2017.

Já a Suíça de Roger Federer e Stan Wawrinka terá de medir forças com os Estados Unidos, fora de casa, onde deverão atuar como favoritos, mas diante de um rival que conta com a dupla mais vitoriosa da história, formada pelos irmãos Mike e Bob Bryan, além do ex-Top 10 John Isner como principal tenista de simples.

A Grã-Bretanha, atual campeã da Davis, é outra nação que abrirá campanha fora de casa em 2017. E terá pela frente o Canadá, que conta com Milos Raonic, atual sexto colocado do ranking mundial, como grande nome de sua equipe.

Todos os confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial de 2017 serão disputados entre os dias 3 e 5 de fevereiro.

Confira abaixo todos os duelos sorteados:

Argentina x Itália

Alemanha x Bélgica

Austrália x República Checa

Estados Unidos x Suíça

Japão x França

Canadá x Grã-Bretanha

Sérvia x Rússia

Croácia x Espanha