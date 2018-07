Espanhóis avançam à 2ª rodada de torneio na Áustria

Já o também espanhol Marcel Granollers, cabeça 8, teve um pouco mais de trabalho para ganhar do croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Na segunda rodada, já pelas oitavas de final, jogará contra o argentino Horácio Zeballos, que derrotou o austríaco Martin Fischer por 2 a 1 - com parciais de 7/5, 1/6 e 6/3.

Outro tenista da Argentina que avançou foi Leonardo Mayer. Com a vitória sobre o francês Kenny de Schepper com um duplo 6/4, o sul-americano se credenciou para enfrentar o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 1 que folgou na primeira rodada.

ESTADOS UNIDOS - No Torneio de Washington, disputado em quadra dura e preparatório para o US Open - Grand Slam realizado em Nova York no final de agosto -, os 16 cabeças de chave só começarão a jogar pela segunda rodada. Nesta segunda, pelas partidas iniciais da competição, destaque para a vitória do checo Radek Stepanek sobre o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Também avançaram à segunda rodada o australiano Samuel Groth (bateu o norte-americano Denis Kudla), o usbeque Denis Istomin (ganhou do colombiano Santiago Giraldo), o indiano Somdev Devvarman (eliminou o norte-americano Rhyne Williams) e o belga David Goffin (passou por Lu Yen-Hsun, de Taiwan).