Espanhol Roberto Bautista leva Torneio de Hertogenbosh

Atual 28º tenista do mundo, Bautista comemorou assim o seu primeiro título no circuito da ATP, enquanto Becker, 83º do ranking, perdeu a chance de ser campeão na Holanda pela segunda vez, após ter ficado com a taça em 2009.

Essa foi a segunda decisão disputada por Bautista, que também se tornou neste sábado o quarto tenista espanhol em atividade a ganhar ao menos um título em piso de grama. Os outros são Rafael Nadal, Feliciano López e David Ferrer.

Nesta decisão na Holanda, Becker começou melhor do que Bautista e chegou a dar a impressão que até poderia conquistar uma vitória fácil na sua luta pelo bicampeonato em Hertogenbosh. Com duas quebras de saque obtidas em duas chances e sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, ele fez 6/2 para abrir vantagem.

A partir do segundo set, porém, Bautista iniciou uma grande reação. Sem chances de quebra para nenhum dos tenistas, a parcial foi para o tie-break, no qual o espanhol foi bem melhor ao fazer 7/2. Já no derradeiro set, mais uma vez sem oferecer oportunidades de quebra de saque ao alemão, o espanhol aproveitou um de quatro break points para liquidar o confronto em 6/4.